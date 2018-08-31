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Штрафы за заросший борщевиком участок в Подмосковье вступят в силу с 1 ноября
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Штрафы за заросший борщевиком участок в Подмосковье вступят в силу с 1 ноября 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Штрафы за заросший опасным сорняком — борщевиком участок в Московской области вступят в силу с 1 ноября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
"Срок вступления в силу штрафов будет 1 ноября с учетом переходного положения. Это сделано, чтобы люди ознакомились с новой обязанностью", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Мособлдума 16 августа на внеочередном заседании приняла поправки об установлении штрафов для собственников участков, на которых растет борщевик. Для физических лиц размер ответственности составит от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.
Исходный семенной материал борщевика Сосновского был обнаружен на Северном Кавказе, а с середины XX века его пытались выращивать в СССР в качестве кормовой культуры. Однако оказалось, что растение способно неконтролируемо распространяться, а его сок вызывает воспаление кожи.
На территории Подмосковья в конце 2017 года было выявлено более 32 тыс. га, заросших борщевиком. В 2018 году правительство региона впервые в России запустило программу по борьбе с этим сорняком. На соответствующие мероприятия в течение текущего года планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета.
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