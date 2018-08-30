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Икону Николая Чудотворца продают за 13 миллионов рублей в Петербурге
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Икону Николая Чудотворца продают за 13 миллионов рублей в Петербурге 

Ivyborg.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Столетнюю икону Николая Чудотворца, изготовленную из сусального золота и серебра, продают в Северной столице. Цена раритета — 13 млн рублей. Объявление размещено на сервиса «Юла»
Автор объявления уверяет, что икона изготовлена из сусального золота и серебра. Лот оценивается в 12 млн 800 тыс. рублей. Объявление добавили в избранное уже 23 человека. Дата создания иконы варьируется с 1908 по 1917 годы.
С древних времен Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и, в первую очередь, — моряков, покровителем узников и неправедно осужденных.
Напомним, ранее на доске объявлений «Юла» петербурженка выставила на продажу черного каймана за 650 тыс. рублей. Редкое животное оно охарактеризовала, как «очень активное, реагирующие на любое взаимодействие».
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