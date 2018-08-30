Документалисты представили свою версию дела Серебренникова и «Седьмой студии» 

Журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер опубликовали документальный фильм о деле «Седьмой студии» с названием «Как Серебренников потратил 218 миллионов».
Они попытались разобраться в том, в чем обвиняют Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела о хищении бюджетных средств в рамках проекта «Платформа», реализованного «Седьмой студией».
"Говорили с людьми, знающими, что такое театр — в том числе с точки зрения денег. Изучали финансовые документы. Общались с теми, с кем никому прежде не удавалось. Разбирались, почему овации зрителей и комплименты Минкульта обернулись арестами", — пишут авторы в анонсе, добавляя, что посещали все судебные заседания по делу.
В частности, Суперу и Гордеевой удалось побеседовать с отцом режиссера, актером Евгением Мироновым, писателем Захаром Прилепиным, актером и худруком московского театра El cetera Александром Калягиным и др.
Ранее Мосгорсуд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Кроме него, фигурантами дела о хищениях значатся еще пять человек. Все фигуранты, кроме экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину не признают.