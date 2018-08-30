Документалисты представили свою версию дела Серебренникова и «Седьмой студии»

Они попытались разобраться в том, в чем обвиняют Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела о хищении бюджетных средств в рамках проекта «Платформа», реализованного «Седьмой студией».

"Говорили с людьми, знающими, что такое театр — в том числе с точки зрения денег. Изучали финансовые документы. Общались с теми, с кем никому прежде не удавалось. Разбирались, почему овации зрителей и комплименты Минкульта обернулись арестами", — пишут авторы в анонсе, добавляя, что посещали все судебные заседания по делу.

В частности, Суперу и Гордеевой удалось побеседовать с отцом режиссера, актером Евгением Мироновым , писателем Захаром Прилепиным, актером и худруком московского театра El cetera Александром Калягиным и др.