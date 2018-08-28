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Россиянина обвиняют в Белоруссии в незаконном перемещении почти 30 кг гашиша
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Россиянина обвиняют в Белоруссии в незаконном перемещении почти 30 кг гашиша 

ТАСС 26 минут назад
МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета (СК) Белоруссии расследует уголовное дело по обвинению гражданина России в незаконном обороте почти 30 кг гашиша. Об этом сообщает во вторник сайт СК со ссылкой на официального представителя следственного управления Брестской области Дмитрия Иванюка.
"Действия мужчины следствием квалифицированы как незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в следственном ведомстве.
По данным следствия, 31-летний россиянин приобрел 28,7 кг гашиша, находясь на территории Республики Польша. По информации СК, обвиняемый спрятал наркотик под обшивку автомобиля Opel и 6 августа текущего года, находясь на пункте таможенного оформления «Домачево», перевез вещество через границу.
В соответствии с белорусским законодательством, гражданину РФ грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарием российского посольства ТАСС пока не располагает.
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