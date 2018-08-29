Ещё
На детской площадке под Самарой ребенку зажало голову игровой конструкцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На детской площадке под Самарой ребенку зажало голову игровой конструкцией 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По данным чрезвычайной службы, мальчик пытался пролезть под игровой конструкцией, не рассчитал высоту площадки и застрял.
В 11:56 на помощь отправились спасатели техногенного отряда ПСС СО. Конструкцию, которая зажала голову ребенка, они приподняли с помощью гидроинструмента и вытащили пострадавшего из-под игрового центра.
Спасательная операция завершилась успешно, помощь медиков мальчику не потребовалась.
Сотрудники ПСС по Самарской области провели профилактическую беседу с детьми и их родителями на детской площадке.
Волга Ньюс: последние новости
В Промышленном района Самары произошла серия нападения на женщин, трое в больнице Завотделением Жигулевской ЦГБ обвиняют в мошенничестве и подделке документов В Самаре возбудили дело на мужчину, у которого изъяли пулемет "Максим", ружья и пистолеты
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мазаев заявил о победе Гитлера в войне130
Кремль восхитился «смелым поступком» Путина366
Лавров заявил о крупном провале США163
Набиуллина пропала. Россияне в панике189
США раскрыли «секрет» Кремля в Прибалтике32
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
00:21
«Битва» французских и английских рыбаков попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение