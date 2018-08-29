На детской площадке под Самарой ребенку зажало голову игровой конструкцией

По данным чрезвычайной службы, мальчик пытался пролезть под игровой конструкцией, не рассчитал высоту площадки и застрял.

В 11:56 на помощь отправились спасатели техногенного отряда ПСС СО. Конструкцию, которая зажала голову ребенка, они приподняли с помощью гидроинструмента и вытащили пострадавшего из-под игрового центра.

Спасательная операция завершилась успешно, помощь медиков мальчику не потребовалась.

Сотрудники ПСС по Самарской области провели профилактическую беседу с детьми и их родителями на детской площадке.