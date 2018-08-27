Жителя Северной Осетии заподозрили в незаконной поставке в Грузию леса на 37 млн руб.

В отношении жителя Северной Осетии , подозреваемого в незаконной поставке в Грузию лесоматериалов более чем на 37 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период с января 2016 года по сентябрь 2017 года директор коммерческой фирмы заключил с зарегистрированными в Грузии юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями несколько контрактов на поставку лесоматериалов. После этого он посредством недостоверного декларирования незаконно переместил через таможенную границу лесоматериалы на сумму более 37 миллионов рублей, сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Северо-Осетинская таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере). Ход расследования взят на контроль прокуратуры

Как отметили в ведомстве, подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.