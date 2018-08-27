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Дело на миллионы: в Крыму пресекли экологические преступления
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Дело на миллионы: в Крыму пресекли экологические преступления 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задокументировали факты незаконного предпринимательства, в результате которого был причинен существенный вред окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
"В рамках оперативно-розыскных мероприятий в Симферопольском районе пресечены факты порчи земель государственного земельного фонда отходами 3-4 класса опасности, — рассказали в ведомстве. — Также полицейские выявили нарушения, связанные с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности должностными лицами одного из местных предприятий, выполнявшего работы по переработке и вывозу отходов.
По информации правоохранителей, в результате противоправных действий сотрудников фирмы был причинен вред окружающей среде — произошла порча сельскохозяйственных земель федеральной собственности площадью более 8500 кв м. Как выяснилось в ходе проверки, в течение прошлого года предприятие вывозило отходы на территорию сельского поселения под Симферополем. Ущерб государству составил более 27 млн рублей.
Кроме того, в ходе дальнейшей проверки полицейские установили факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности без соответствующий лицензии. «В результате предприятие, заключившее долгосрочный контракт, предусматривающий переработку опасных отходов, получило незаконный доход в размере свыше 150 млн рублей», — рассказали в МВД.
В отношении должностных лиц фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Расследование противоправной деятельности продолжается.
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