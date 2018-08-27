В Нижневартовске под суд пойдет воспитатель детского сада

Следственный отдел по Нижневартовску СУ СКР по ХМАО-Югре завершили расследование уголовного дела в отношении воспитателя детского сада.

Следствие выяснило, что в августе 2017 года воспитанница детского сада самовольно покинула детскую площадку и поехала на самокате по дорожке. 4-летняя девочка упала и ударилась головой о бетонное покрытие. Ребенок получил тяжкие травмы.

Уголовное дело в отношении воспитателя передано в суд. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, что в апреле этого года на двух воспитанников детского сада в Кондинском районе упала глыба снега с крыши. Воспитатель детского сада, который был ответственен за детей на прогулке, был уволен. Расследование дела продолжается.