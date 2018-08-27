Ещё
Россиянка попыталась сдать квартиру и обеднела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка попыталась сдать квартиру и обеднела 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Костроме сотрудники полиции разыскивают женщину, обманувшую местную жительницу на 43 тысячи рублей. Мошенница выманила у нее деньги, притворившись потенциальной квартиросъемщицей, сообщается на сайте областного управления МВД.
Как выяснили правоохранители, потерпевшая разместила на популярном интернет-ресурсе объявление о сдаче в аренду своей квартиры. Практически сразу на указанный в публикации телефон поступил звонок от неизвестной женщины. Она рассказала, что переезжает в город вместе с мужем и нуждается в жилье. Предложенный вариант ее якобы устроил и потому женщина предложила сразу перечислить хозяйке предоплату в размере 10 тысяч рублей, чтобы квартира «не ушла».
Спустя несколько минут потенциальная квартирантка вновь вышла на связь и, сославшись на технические перебои, попросила провести операцию посредством банкомата. Хозяйка пришла в кредитное учреждение, набрала на клавиатуре банкомата продиктованную злоумышленницей комбинацию цифр и в результате с ее счета списали 43 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, «квартиросъемщицу» ищет полиция.
В конце июля текущего года в Москве были задержаны мошенницы, попытавшиеся снять 870 миллионов рублей с чужого счета. Одна из них предъявила паспорт на имя клиентки банка и нотариально заверенную доверенность на третье лицо для распоряжения и снятия со счета денежных средств. Женщин позже отыскали в районе Хамовники.
dom.lenta.ru: последние новости
Россиянка обиделась на подругу и подожгла многоквартирный дом Житель центра Москвы за год прописал в квартире 18 детей Аренда нежилых помещений в Москве подорожала из-за благоустройства
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве154
Москва в опасности: в столицу пришла жара292
Во Флориде произошла «массовая стрельба»249
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару65
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар156
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение