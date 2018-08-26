В Москве возбудили дело о смерти девочки-подростка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки в центре Москвы . Ночью её тело вынес из дома на улицу местный житель.

«В настоящее время следователи проверяют возможную причастность 44-летнего мужчины к смерти девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщает СКР по Московской области.

По предварительной оценке, девушка захлебнулась в собственных рвотных массах. Подозреваемый говорит, что это его знакомая, ей внезапно стало плохо и пока он ходил в аптеку за таблетками она умерла.

Во время обыска в квартире у мужчины нашли бельё со следами крови и множество игрушек для взрослых, предназначенных для жёсткого секса. По некоторым данным, мужчина снял квартиру на ночь, писал News.ru