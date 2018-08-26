Ещё
В Москве возбудили дело о смерти девочки-подростка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве возбудили дело о смерти девочки-подростка 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки в центре Москвы. Ночью её тело вынес из дома на улицу местный житель.
«В настоящее время следователи проверяют возможную причастность 44-летнего мужчины к смерти девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщает СКР по Московской области.
По предварительной оценке, девушка захлебнулась в собственных рвотных массах. Подозреваемый говорит, что это его знакомая, ей внезапно стало плохо и пока он ходил в аптеку за таблетками она умерла.
Во время обыска в квартире у мужчины нашли бельё со следами крови и множество игрушек для взрослых, предназначенных для жёсткого секса. По некоторым данным, мужчина снял квартиру на ночь, писал News.ru
News.ru: последние новости
Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы Экс-посол Украины в США пьяным вел автомобиль У задержанного начальника колонии нашли нарды и страпон
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар84
«Упала в обморок и потеряла память»209
Британия подняла истребители над Черным морем30
Лукашенко откровенно поговорил с Путиным38
Порошенко ждет российские миллиарды103
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение