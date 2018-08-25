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Сотрудника ФСБ спрятал 8 кг наркотиков в колеса машины
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Сотрудника ФСБ задержали с 8 килограммами наркотиков в колесах машины 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: ТАСС
Сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на посту ДПС в Волгограде — он перевозил в автомобиле восемь килограммов наркотиков. Об этом в субботу, 25 августа, сообщает РБК со ссылкой на источник в спецслужбе.
Задержание представителя силовых структур подтверждает источник «Интерфакса». Отмечается, что он, возможно, служил в Крыму. Мужчина, сказал собеседник агентства, вез на личной машине от 8 до 10 килограммов наркотиков — свертки обнаружили в колесах.
ФСБ пока официально не подтвердила эту информацию.
В конце июля сообщалось, что арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ. Их обвинили в мошенничестве: силовики заключили незаконную сделку с владельцем строительного рынка в Москве.
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