Сотрудника ФСБ спрятал 8 кг наркотиков в колеса машины

Сотрудника ФСБ задержали с 8 килограммами наркотиков в колесах машины

Задержание представителя силовых структур подтверждает источник «Интерфакса» . Отмечается, что он, возможно, служил в Крыму . Мужчина, сказал собеседник агентства, вез на личной машине от 8 до 10 килограммов наркотиков — свертки обнаружили в колесах.

ФСБ пока официально не подтвердила эту информацию.