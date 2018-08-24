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Цыган убил цыгана из-за лошади
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Цыган убил цыгана из-за лошади 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: фильм «Большой куш»
Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в деревне Лазарицы Парфинского района Новгородской области. Во время застолья один из мужчин предложил другому взять лошадь на автомобиль ВАЗ-2109. Сначала владелец машины согласился, но затем понял, что сделка не в его пользу.
Между собутыльниками завязался спор. Цыган, получивший лошадь в обмен на «девятку», потребовал вернуть свое имущество обратно и ударил соперника, на что получил ответный удар ножом в грудь. Затем новый владелец машины сел в нее и скрылся с места происшествия.
Пострадавший скончался в районной больнице. Возбуждено уголовное дело.
В январе сообщалось о жителе Иркутской области, который обокрал семью приютивших его цыган и скрылся. Молодой человек похитил деньги, телефон и другое личное имущество.
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