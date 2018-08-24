Цыган убил цыгана из-за лошади

Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в деревне Лазарицы Парфинского района Новгородской области . Во время застолья один из мужчин предложил другому взять лошадь на автомобиль ВАЗ-2109. Сначала владелец машины согласился, но затем понял, что сделка не в его пользу.

Между собутыльниками завязался спор. Цыган, получивший лошадь в обмен на «девятку», потребовал вернуть свое имущество обратно и ударил соперника, на что получил ответный удар ножом в грудь. Затем новый владелец машины сел в нее и скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался в районной больнице. Возбуждено уголовное дело.