Сотрудники МВД РФ и Абхазии ищут неизвестных, похитивших 30 млн рублей у мужчины в Сочи

ТАСС: последние новости

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В Крыму задержан местный житель по подозрению в изготовлении взрывного устройства

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