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Сотрудники МВД РФ и Абхазии ищут неизвестных, похитивших 30 млн рублей у мужчины в Сочи
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Сотрудники МВД РФ и Абхазии ищут неизвестных, похитивших 30 млн рублей у мужчины в Сочи 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новая Кубань
СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД России и Абхазии занимаются поисками неизвестных на автомобиле, которые похитили у мужчины на улице в Сочи 30 млн рублей.
Как сообщил ТАСС в пятницу министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, в Сочи «были похищены 30 млн» рублей, к расследованию привлечены абхазские правоохранительные органы, так как разбойное нападение, предположительно, был совершено злоумышленниками на машине с абхазскими номерами. «Мы выясняем, за кем числятся номера или, может, были похищены ранее с другой машины. На границе с Россией тоже милиция предупреждена», — отметил Аршба.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что у мужчины в центре Сочи отобрали сумку с 30 млн рублей. В ГУ МВД по Краснодарскому краю ТАСС подтвердили информацию о грабеже, уточнив, что в городе введен план «Перехват».
ТАСС: последние новости
Источник: фигуранты дела о хищении 4 млрд в Петербурге рассказали о нахождении части денег В Крыму задержан местный житель по подозрению в изготовлении взрывного устройства Источник: неизвестный напал на полицейского недалеко от здания МИД в Москве
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