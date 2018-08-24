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Арестованный чиновник рассказал о тайнике с деньгами
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Арестованный чиновник рассказал о тайнике с деньгами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Суд в Петербурге продлил до 11 декабря срок ареста бывшего руководителя Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григория Слабикова, обвиняемого в хищении 4,7 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.
Бывший чиновник остался в СИЗО, его дочь Елена отправилась под домашний арест. Слабиков возражал против продления срока ареста и просил изменить меру пресечения на домашний арест. Он сообщил суду о полном признании вины, а также о том, что дал следствию показания. Его дочь тоже созналась по всему объему обвинения и раскаялась.
«Кроме того, Слабиковы рассказали следствию, где находятся еще 500 миллионов рублей, которые имеют отношение к данному уголовному делу», — уточнили в пресс-службе.
Эти средства лежат на счетах в иностранных банках, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Бывший начальник Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь Елена проходят по уголовному делу о мошенничестве. У них в ходе обысков изъяли в общей сложности один миллиард и девять миллионов рублей. Деньги в разной валюте хранились у чиновника дома в коробках; банкноты были плотно скручены резинками. Кроме того, Слабиков держал наличные в 15 банковских ячейках.
Также у него изъяли коллекцию швейцарских часов.
По версии следствия, глава Ростехнадзора причастен к хищению 4,7 миллиарда рублей из компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций. Его дочь участвовала в преступной схеме: бизнесмены-строители хотели избежать проверок и быстрее получить разрешительную документацию. За этим они шли к чиновнику, услуги которого стоили как минимум один миллион рублей. Эти деньги оформлялись как взносы в компенсационные фонды СРО.
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