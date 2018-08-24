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Суд в Минске приговорил лидеров независимого профсоюза к четырем годам ограничения свободы
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Суд в Минске приговорил лидеров независимого профсоюза к четырем годам ограничения свободы 

ТАСС 2 часа назад
МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Руководители Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и Игорь Комлик признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорены судом к четырем годам ограничения свободы. Такое решение в пятницу принял суд Советского района Минска, передает корреспондент ТАСС из зала судебных заседаний.
"Признать Федынича и Комлика виновными в уклонении от уплаты сумм налогов и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года без направления в исправительную колонию без конфискации имущества", — заявила судья Марина Федорова.
По словам судьи, принято также решение о взыскании с обвиняемых в бюджет государства более 47 тыс. белорусских рублей (около $23,5 тыс.). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в 10-дневный срок в Минском городском суде.
Ограничение свободы не предполагает отбывание наказания в исправительной колонии. Между тем, оно предусматривает различные ограничения, например, на выезд из страны.
Ранее государственный обвинитель попросил суд назначить руководителям независимого отраслевого профсоюза по пять лет ограничения свободы. Прокурор обвинил Федынича и Комлика в том, что «действуя в сговоре и исходя из корыстных побуждений, обеспечили открытие без соответствующего разрешения Национального банка Белоруссии в банке Литвы счета профсоюза в иностранной валюте, на который поступали денежные средства от нерезидентов Республики Беларусь, а также снятие этих денег и перемещение, в том числе при помощи третьих лиц, в республику». Из этих средств обвиняемые не уплатили в госбюджет около 22 тыс. белорусских рублей (около $11 тыс.).
Федынич и Комлик не признали своей вины, считая обвинения в свой адрес преследованием по политическим мотивам. По белорусскому законодательству обвиняемым грозило до семи лет лишения свободы.
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