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Жителя Крыма арестовали за изготовление бомбы
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Жителя Крыма арестовали за изготовление бомбы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд заключил под стражу жителя Сакского района Крыма, который изготовил и продал 900-граммовую бомбу, сообщает УФСБ по республике Крым и Севастополю.
"Двадцатипятилетний крымчанин дома изготовил и продал самодельное взрывное устройство (СВУ). Общая его масса составила более 900 граммов. В ходе обыска у него изъяты компоненты для изготовления СВУ с многочисленными поражающими элементами", — сказано в релизе.
Была ли бомба выкуплена в ходе оперативного эксперимента или ушла "на сторону", неясно.
Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывного устройства. Мужчине грозит до шести лет заключения.
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