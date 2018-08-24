Жителя Крыма арестовали за изготовление бомбы

Суд заключил под стражу жителя Сакского района Крыма , который изготовил и продал 900-граммовую бомбу, сообщает УФСБ по республике Крым и Севастополю

"Двадцатипятилетний крымчанин дома изготовил и продал самодельное взрывное устройство (СВУ). Общая его масса составила более 900 граммов. В ходе обыска у него изъяты компоненты для изготовления СВУ с многочисленными поражающими элементами", — сказано в релизе.

Была ли бомба выкуплена в ходе оперативного эксперимента или ушла "на сторону", неясно.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывного устройства. Мужчине грозит до шести лет заключения.