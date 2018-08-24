Россиянина посадили за помощь террористам в Сирии

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Жителя Забайкалья осудили за помощь террористам в Сирии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дальневосточный окружной военный суд признал жителя Забайкалья виновным в финансировании террористической группировки, которая действует на территории Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление ФСБ по региону.
Отмечается, что суд приговорил жителя Забайкалья к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. В ведомстве добавили, что он переводил деньги членам террористической организации "Джебхат ан-Нусра", деятельность которой запрещена в России и других странах. Также в ФСБ добавили, что житель Забайкалья является уроженцем Киргизии.
"В 2017-2018 годах приверженец радикального ислама регулярно направлял личные средства на финансирование деятельности международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра", признанной Верховным Судом России террористической и запрещенной на территории страны", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Афганистане россиянина задержали за вербовку террористов.
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