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Раскрыты подробности нападения на полицейских
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В МВД рассказали подробности нападения на полицейских в центре Москвы 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы в результате нападения неизвестного на полицейских дипломатических представительств, один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ногу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД России.
По данным ведомства, при стрельбе неизвестного пострадал один сотрудник полиции.
Как отмечается, в настоящее время жизни полицейского ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после стрельбы по полицейским в центре Москвы.
Как отмечалось, полицейские в ответ применили табельное оружие, в результате чего нападавший был ранен.
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