Вор-неудачник нокаутировал напарника

В Лондоне незадачливый вор нокаутировал напарника

В Лондоне вор-неудачник нокаутировал своего сообщника кирпичом, пытаясь разбить стеклянную дверь, видеозапись происшествия выложена в YouTube.

На кадрах видно, как трое молодых людей подъезжают к зданию на мотоцикле. Затем два злоумышленника, держа в руках по кирпичу, приближаются к стеклянной двери, после чего один из них пытается разбить ее с близкого расстояния. Тем временем, второй преступник бросает кирпич в дверь издалека, однако попадает вместо двери в голову своему незадачливому напарнику, после чего тот падает без сознания.

Преступник пытается привести пострадавшего в чувство, однако ему мешает подоспевший охранник. В конце видео грабители быстро ретируются, оставив своего напарника лежать на земле без чувств.