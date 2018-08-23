Собака по кличке Зло отобрала у заключенных наркотики

Сотрудники колонии №8 в Альметьевске Татарстан ) обнаружили в посылке заключенному тайник с наркотиком, передает сайт Prokazan.ru.

20 августа в ходе досмотра среди продуктов питания и средств личной гигиены охранники обратили внимание на подозрительные одноразовые бритвенные станки, рассказал источник изданию.

«Посылка предназначалась для 26-летнего заключенного, осужденного на 3 года лишения свободы по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"», — сказал он.

Собака по кличке Evil (Зло) нашла спрятанный наркотик в ручке бритвенного станка. В тайнике было 0,51 грамма синтетического вещества. Возбуждено уголовное дело.

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСИН