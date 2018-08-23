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Пес спас школьницу от педофила в Ленобласти
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Пес спас школьницу от педофила в Ленобласти 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Маньяк-педофил едва не надругался над 11-летней школьницу. От изнасилования девочку спас ее пес. Собака прогрызла намордник и атаковала обидчика хозяйки, передает ИА Nation News.
Все случилось в городе Сясьтрой под Петербургом. Днем 22 августа на девочку напал извращенец с черной бородой и татуировкой на щеке. Он решил воспользоваться тем, что собака гуляла в наморднике и вокруг было мало людей. Однако питбультерьер почувствовал опасность и проучил злоумышленника.
О случившемся полицейским позже рассказала мама потерпевшей. Девочка назвала особые приметы маньяка. Сейчас его ищут.
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