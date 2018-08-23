Пес спас школьницу от педофила в Ленобласти

Маньяк-педофил едва не надругался над 11-летней школьницу. От изнасилования девочку спас ее пес. Собака прогрызла намордник и атаковала обидчика хозяйки, передает ИА Nation News.

Все случилось в городе Сясьтрой под Петербургом. Днем 22 августа на девочку напал извращенец с черной бородой и татуировкой на щеке. Он решил воспользоваться тем, что собака гуляла в наморднике и вокруг было мало людей. Однако питбультерьер почувствовал опасность и проучил злоумышленника.

О случившемся полицейским позже рассказала мама потерпевшей. Девочка назвала особые приметы маньяка. Сейчас его ищут.