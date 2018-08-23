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Вор прорыл ход в продуктовый магазин
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Вор прорыл ход в продуктовый магазин 

Lenta.ru 31 минуту назад
В американском городе Ла-Верн, штат Калифорния, вор забрался в продуктовый магазин по лазу, который проделал в стене. Об этом сообщает NBC Los Angeles.
Преступник пошел на кражу ночью, когда в магазине никого не было. Камера видеонаблюдения сняла, как ящики с прохладительными напитками упали на пол, и из небольшого отверстия под ними появился мужчина в белой маске.
Вор несколько минут ползал между полками с товарами, пытаясь открыть двери. Когда сработала сигнализация, он вскочил на ноги, подбежал к своему лазу и покинул магазин тем же способом, которым пришел.
Через несколько минут прибыли полицейские. Они обнаружили сначала лаз, а затем и самого вора, который скрывался в кустах возле железнодорожных путей неподалеку. При нем нашли инструменты, которые могли использоваться для совершения преступления.
В 2000 году сообщалось, что китайская полиция арестовала вора, который устроил подкоп под магазин электротоваров и собирался его ограбить. Владелец услышал подозрительный шум под полом и вызвал полицию.
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