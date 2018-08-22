Ещё
Россиянина обвиняют в Белоруссии в содействии в организации незаконной миграции в Литву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянина обвиняют в Белоруссии в содействии в организации незаконной миграции в Литву 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белорусские следователи передали прокурору для направления в суд уголовное дело по обвинению гражданина Российской Федерации в содействии в организации незаконной миграции иностранных граждан. Об этом сообщил в среду официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Гродненской области Сергей Шершеневич.
"Установлено, что 25-летний гражданин РФ, выполняя отведенную ему роль проводника, содействовал незаконной миграции иностранных граждан через государственную границу Республики Беларусь на территорию Литовской Республики", — говорится в заявлении представителя следственного ведомства на сайте УСК.
В частности, Шершеневич уточнил, что 11-13 апреля нынешнего года россиянин провел пятерых граждан Вьетнама через белорусско-литовскую границу. Нелегальные мигранты были задержаны в Шальчининкском районе должностными лицами Варенского пограничного отряда. Как ранее сообщала Служба охраны государственной границы балтийской республики, у вьетнамцев в возрасте от 18 до 24 лет, среди которых была одна женщина, в паспортах не было шенгенских виз. Нарушители вброд перешли речку Дитва, по которой идет литовско-белорусская граница, и двинулись вглубь территории, но были оперативно задержаны пограничными отрядами.
Следствие установило, что обвиняемый «действовал в составе преступной группы, выплачиваемое каждым мигрантом незаконное вознаграждение за оказанные ими услуги исчислялось суммами от 12 до 16 тысяч долларов». По словам Шершеневича, гражданину РФ было предъявлено обвинение в содействии деятельности по незаконному транзитному проезду (транзиту) через территорию Белоруссии иностранных граждан, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Россиянин до суда находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.
"Дальнейшее выявление организаторов и соучастников преступления ведется во взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации и Литовской Республики", — добавил официальный представитель УСК по Гродненской области.
ТАСС: последние новости
Суд отказал защите Захарченко в отводе судьи в рамках иска об изъятии его имущества Устроившему стрельбу в центре Тамбова мужчине предъявили обвинение Суд взыскал с Реймера и других фигурантов дела о хищениях во ФСИН более 2,2 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост предложили уничтожить138
Климкин заявил о грядущей войне с Россией250
Кого из российских звезд убил СПИД52
В Киеве предопределили судьбу Донбасса119
Названа дата восстания на Украине345
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение