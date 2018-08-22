Россиянина обвиняют в Белоруссии в содействии в организации незаконной миграции в Литву

МИНСК , 22 августа. / ТАСС /. Белорусские следователи передали прокурору для направления в суд уголовное дело по обвинению гражданина Российской Федерации в содействии в организации незаконной миграции иностранных граждан. Об этом сообщил в среду официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Гродненской области Сергей Шершеневич.

"Установлено, что 25-летний гражданин РФ, выполняя отведенную ему роль проводника, содействовал незаконной миграции иностранных граждан через государственную границу Республики Беларусь на территорию Литовской Республики ", — говорится в заявлении представителя следственного ведомства на сайте УСК.

В частности, Шершеневич уточнил, что 11-13 апреля нынешнего года россиянин провел пятерых граждан Вьетнама через белорусско-литовскую границу. Нелегальные мигранты были задержаны в Шальчининкском районе должностными лицами Варенского пограничного отряда. Как ранее сообщала Служба охраны государственной границы балтийской республики, у вьетнамцев в возрасте от 18 до 24 лет, среди которых была одна женщина, в паспортах не было шенгенских виз. Нарушители вброд перешли речку Дитва, по которой идет литовско-белорусская граница, и двинулись вглубь территории, но были оперативно задержаны пограничными отрядами.

Следствие установило, что обвиняемый «действовал в составе преступной группы, выплачиваемое каждым мигрантом незаконное вознаграждение за оказанные ими услуги исчислялось суммами от 12 до 16 тысяч долларов». По словам Шершеневича, гражданину РФ было предъявлено обвинение в содействии деятельности по незаконному транзитному проезду (транзиту) через территорию Белоруссии иностранных граждан, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Россиянин до суда находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.