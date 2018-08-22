Проверка на честность: сестры расскажут об убийстве

Проверка на честность: сестры Хачатурян расскажут об убийстве

Сестры Хачатурян , обвиняемые в убийстве своего отца, дали согласие на прохождение проверки на полиграфе, сообщил адвокат одной из девушек Ярослав Пакулин. Защитники также настаивают на проведении посмертной сексологической и психолого-психиатрической экспертизы в отношении их отца — Михаила Хачатуряна.

Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян пройдут проверку на детекторе лжи, сообщил адвокат младшей из них Ярослав Пакулин на брифинге в Москве . «Девушки дали согласие на исследование через полиграф для подтверждения их показаний», — сказал он. Как отметил защитник, это даст возможность следствию убедиться в правдивости показаний сестер.

«Мы также просим следствие назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении отца — Михаила Хачатуряна», — подчеркнул Пакулин.

По его словам, по результатам данных процедур следователи смогут «до конца разобраться в обстановке, которая царила в семье».

Кроме того, защита сестер Хачатурян собирается обжаловать в кассационной инстанции заключение девушек под стражу, а также будет способствовать их переводу под домашний арест.

«Мы не согласны с мерой пресечения. Будем добиваться отмены в кассационной инстанции», — заявил адвокат старшей сестры — Кристины — Алексей Липцер.

Как отметил его коллега Алексей Паршин , представляющий в суде интересы средней сестры Ангелины, данное преступление должно квалифицироваться как необходимая самооборона.

«На данный момент обвинение классифицируется как убийство по предварительному сговору, но мы считаем это неверным и настаиваем на том, что случившееся было необходимой обороной.

Оборона бывает не только по факту при нападении, но и чтобы предотвратить неминуемое насилие», — подчеркнул он.

По словам Паршина, установлено, что отец совершал над девочками физическое, сексуальное и моральное насилие.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множеством колото-резаных ранений шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Трем его дочерям в возрасте 17, 18 и 19 лет было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 2 августа их заключили под стражу до 28 сентября.

На допросе девушки полностью признали свою вину. «У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным», — отметил адвокат младшей из сестер. Двое его коллег также заявили, что их подзащитные признали вину и дали показания.

Согласно версии следствия, младшая из девушек наносила мужчине удары ножом в область шеи и тела. Две другие сестры били погибшего по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. В итоге одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла отцу удар в область сердца, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах

Как утверждают девушки, таким образом они защищались, поскольку мужчина, находясь под действием наркотиков, первый напал на них с ножом. Еще одной причиной совершения преступления были личные неприязненные отношения с отцом, которые сложились из-за того, что он длительное время причинял им моральные страдания. Как заявила самая младшая Хачатурян, после девятого класса отец часто не отпускал девушек в школу, а вместо этого заставлял их все время быть рядом с ним и выполнять его поручения. Это подтвердили некоторые друзья сестер.

Факт «аморальных действий» со стороны отца сестер Хачатурян признали и следователи, сообщил Алексей Паршин.

«Следствие признало аморальные действия со стороны отца, но там не только аморальные действия, там было совершено преступление», — отметил он.

К тому же девушки рассказали, что не могли подать на отца заявление в полицию или сбежать из дома, потому что он, по их словам, угрожал им расправой. Как заявила мать сестер Аурелия Дундук, которая в последние годы не жила с ними, у Михаила Хачатуряна якобы были связи в полиции, поэтому писать на него жалобы в органы было бессмысленно.

Впрочем, защищают сестер далеко не все. Их сводный брат Арсен Хачатурян уверен, что они совершили убийство преднамеренно.

«Это не просто было спонтанное убийство. Это было преднамеренное убийство. В интернете пишут, что он с ножом нападал и так далее. Это не так. За шесть-семь часов до смерти моего отца было написано, что они готовы убить его. Они написали это в личной переписке», — сообщил Арсен Хачатурян ФАН.

Сводный брат подозреваемых уверен, что сестры не только жестоко убили отца, но и безосновательно опозорили его, и теперь на Михаила Хачатуряна со всех сторон «льется конкретная грязь».

В глазах общества его представили как «тирана», удерживавшего в квартире дочерей и заставлявшего их работать по дому, говорит их родственник.

«Они человека выводили постоянно на эмоции, записывали все на диктофон. В каком плане, вы спросите, выводили его на эмоции? Отец он был строгий и хотел от девушек элементарных вещей. Там, допустим, убрать в квартире за собой, помыть посуду. Этого они вообще не делали. Он постоянно делал им замечания. И из-за этого были постоянные ссоры», — отметил Арсен.

Ранее в СМИ появилась информация, что бабушка сестер Лариса Тодика якобы открыла бордель и привлекла к участию в бизнесе свою дочь Аурелию, которая именно там встретилась с Михаилом Хачатуряном. Сама Аурелия заявила НСН, что статья в «МК» не соответствует действительности.