Крымчанке нагадали прибыль и та обокрала гадалку

Крымчанка обокрала гадалку, предсказавшую ей скорую прибыль

Жительница Симферополя обокрала гадалку, которая до этого предсказала ей скорую прибыль. Об этом сообщает управление МВД по Крыму.

По данным ведомства, 62-летняя женщина-гадалка обратилась к правоохранителям и сообщила, что неизвестные похитили у нее из сумки 70 тыс. руб. Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемую — ей оказалась местная жительница, которая была знакома с потерпевшей и неоднократно обращалась к ней за предсказаниями.

"После очередного сеанса, на котором 62-летняя гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже.