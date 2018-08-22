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Крымчанке нагадали прибыль и та обокрала гадалку
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Крымчанка обокрала гадалку, предсказавшую ей скорую прибыль 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: соцсети
Жительница Симферополя обокрала гадалку, которая до этого предсказала ей скорую прибыль. Об этом сообщает управление МВД по Крыму.
По данным ведомства, 62-летняя женщина-гадалка обратилась к правоохранителям и сообщила, что неизвестные похитили у нее из сумки 70 тыс. руб. Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемую — ей оказалась местная жительница, которая была знакома с потерпевшей и неоднократно обращалась к ней за предсказаниями.
"После очередного сеанса, на котором 62-летняя гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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