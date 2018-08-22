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Сестёр Хачатурян проверят на полиграфе
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Адвокат: сестёр Хачатурян проверят на полиграфе 

RT на русском 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян проверят на полиграфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката младшей из сестёр Ярослава Пакулина.
«В данный момент назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-физиологическая, а также проверка на полиграфе», — заявил Пакулин.
Адвокат другой из сестёр заявил, что преступление, совершенное сёстрами, необходимо квалифицировать как необходимую самооборону.
Ранее сообщалось, что следствие признало факт «аморальных действий» отца сестёр Хачатурян.
28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Все три сестры признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания следователю.
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