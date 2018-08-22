Адвокат: сестёр Хачатурян проверят на полиграфе

Обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян проверят на полиграфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката младшей из сестёр Ярослава Пакулина.

«В данный момент назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-физиологическая, а также проверка на полиграфе», — заявил Пакулин.

Адвокат другой из сестёр заявил, что преступление, совершенное сёстрами, необходимо квалифицировать как необходимую самооборону.

Ранее сообщалось, что следствие признало факт «аморальных действий» отца сестёр Хачатурян.