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Москвичке вернули сумку с 433 тысячами рублей
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Москвичке вернули сумку с 433 тысячами рублей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Большие деньги"
Для того чтобы помочь женщине, полиция объявила план «Перехват».
В пресс-службе ГУ МВД России по городу уточнили, что сумка с деньгами была оставлена в такси. Москвичка утверждает, что водитель обокрал ее.
Информация о совершенном преступлении поступила в ОВД «Замоскворечье» 21 августа. В ходе проведения разбирательства выяснилось, что пострадавшая, гражданка 1981 года рождения, написала заявление о том, что таксист ее обокрал.
Благодаря плану «Перехват», сумку с деньгами вернули владелице. Содержимое осталось в целости и сохранности. По факту произошедшего проводится проверка.
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