Москвичке вернули сумку с 433 тысячами рублей

Для того чтобы помочь женщине, полиция объявила план «Перехват».

В пресс-службе ГУ МВД России по городу уточнили, что сумка с деньгами была оставлена в такси. Москвичка утверждает, что водитель обокрал ее.

Информация о совершенном преступлении поступила в ОВД «Замоскворечье» 21 августа. В ходе проведения разбирательства выяснилось, что пострадавшая, гражданка 1981 года рождения, написала заявление о том, что таксист ее обокрал.

Благодаря плану «Перехват», сумку с деньгами вернули владелице. Содержимое осталось в целости и сохранности. По факту произошедшего проводится проверка.