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В Москве ограбили квартиру через балкон на десятом этаже
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В Москве ограбили квартиру через балкон на десятом этаже 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Деньги и ювелирные украшения на 8,3 миллиона рублей вынесли из квартиры главного бухгалтера акционерного общества через балкон на 10-м этаже дома в Сокольниках в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В полицию поступило сообщение от женщины 1963 года о краже из её квартиры на 10-м этаже на улице Олений вал. Неизвестный через балконное окно проник в квартиру и совершил кражу принадлежащих ей денежных средств и ювелирных изделий. Ущерб составил около 8,3 миллиона рублей", — пояснили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Пострадавшая является главным бухгалтером акционерного общества. Название компании в полиции не уточнили.
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