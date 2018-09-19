Дебошир рейса Москва — Владивосток угрожал экипажу расправой

Транспортные полицейские задержали в аэропорту Владивостока авиадебошира, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам.

Во Владивостоке был задержан дебошир, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам самолета, прилетевшего из Москвы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк , по прибытии воздушного судна в аэропорт назначения полиция задержала 32-летнего жителя Приморского края, который устроил на борту дебош.

В полиции отметили, что региональное управление МВД РФ на транспорте примет процессуальное решение по результатам проверки.