Транспортные полицейские задержали в аэропорту Владивостока авиадебошира, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам.
Во Владивостоке был задержан дебошир, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам самолета, прилетевшего из Москвы.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по прибытии воздушного судна в аэропорт назначения полиция задержала 32-летнего жителя Приморского края, который устроил на борту дебош.
В полиции отметили, что региональное управление МВД РФ на транспорте примет процессуальное решение по результатам проверки.