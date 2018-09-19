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Дебошир рейса Москва — Владивосток угрожал экипажу расправой
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Дебошир рейса Москва — Владивосток угрожал экипажу расправой 

ТК «Звезда» + ещё 36 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Транспортные полицейские задержали в аэропорту Владивостока авиадебошира, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам.
Во Владивостоке был задержан дебошир, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам самолета, прилетевшего из Москвы.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по прибытии воздушного судна в аэропорт назначения полиция задержала 32-летнего жителя Приморского края, который устроил на борту дебош.
В полиции отметили, что региональное управление МВД РФ на транспорте примет процессуальное решение по результатам проверки.
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