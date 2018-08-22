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ФСИН взыскала миллиарды со своего экс-директора
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ФСИН взыскала миллиарды со своего экс-директора 

News.ru 54 минуты назад
Фото: АГН Москва/Сергей Ведяшкин
ФСИН удалось взыскать 2,2 млрд рублей со своего бывшего директора Александра Реймера и его подельников, осужденных за мощенничество. Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы.
В июне прошлого года Реймер, его заместитель и директор ведомственного предприятия были осуждены за махинации при закупке контрольных браслетов для находящихся под домашним арестом. Позднее исправительное ведомство, проходящее потерпевшим по делу, подало гражданский иск о взыскании потерь, который был удовлетворен, сообщает «Российская газета».
Как писал News.ru, недавно главный специалист РКК «Энергия» Олег Пыльнев в полном объеме признал свою вину. Он является одним из трёх фигурантов дела о махинациях в структуре Роскосмоса.
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