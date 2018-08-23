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Директор сгоревшего воронежского диспансера получил срок
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Директор сгоревшего воронежского диспансера получил срок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники психоневрологического диспансера в Воронежской области, в котором при пожаре в 2015 году погибли 23 человека, получили от двух до двух с половиной лет колонии, сообщает Генпрокуратура.
Районный суд признал директора Новохоперского психоневрологического интерната и завхоза учреждения виновными в нарушениях требований пожарной безопасности.
«Суд, согласившись с представителем прокуратуры, назначил директору интерната наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, заведующему хозяйством — два года в колонии-поселении», — передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры. Кроме того, оба на протяжении трех лет не смогут занимать руководящие должности в госучреждениях.
Пожар в Воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района начался вечером 12 декабря. Погибли 23 человека. Источник в правоохранительных органах сообщил, что предварительно очаг пожара установлен, он находился в одной из палат.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал доложить об исполнении мартовского поручения по обеспечению безопасности в психоневрологических интернатах.
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