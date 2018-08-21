В Саратовской области мужчина изнасиловал знакомую по пути домой и уснул

Житель Саратовской области арестован по обвинению в изнасиловании знакомой, которую после празднования дня рождения он решил проводить домой, сообщает областное СУСК

По данным следствия, в ночь на 18 августа 23-летняя жительница села Липовка Духовницкого района пришла в гости к подруге, в доме которой праздновался день рождения ее 29-летнего знакомого, после торжества гостья отправилась домой вместе с именинником. По пути он повалил ее на землю и, угрожая убийством, изнасиловал, отмечает СК.

"Затем злоумышленник, продолжая угрожать расправой, потребовал от девушки проследовать в расположенный поблизости заброшенный дом, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего уснул. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, потерпевшая покинула указанное домовладение и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

В тот же день 29-летний обвиняемый был задержан. "Обвиняемый не стал отрицать свою причастность к содеянному. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в СК.

Фигурант дела обвиняется по статьям "изнасилование, сопряженное с угрозой убийством" и "насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.