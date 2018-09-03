Убийство полицейского в Москве: названы приметы преступника

В пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве подтвердили факт гибели от огнестрельного ранения сотрудника патрульно-постовой службы полиции на станции метро "Курская" в Москве.

Обнародованы приметы подозреваемого в совершении убийства: это мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост — 160-165 сантиметров.

Злоумышленник был одет в серую куртку и синие джинсы, на голове — серая кепка, передает ТАСС . Для розыска подозреваемого в совершении убийства в Москве объявлен план "Сирена". По факту убийства сотрудника полиции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника полиции").

По уточненным данным, убийство произошло в момент, когда полицейский Андрей Райский остановил для проверки документов в вестибюле станции метро "Курская" Кольцевой линии подозрительного мужчину. В ходе проверки тот попросил разрешения сходить в туалет, и сотрудник полиции позволил ему сделать это. Спустя некоторое время полицейский заметил, что мужчина долго не выходит из туалета, и отправился туда, чтобы узнать, в чем дело. После того, как правоохранитель зашел в помещение уборной, злоумышленник выстрелил в него из своего пистолета и скрылся с места совершения преступления. От полученного огнестрельного ранения в голову полицейский скончался на месте.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибший полицейский Андрей Райский собирался увольняться из органов внутренних дел, в минувшее воскресенье была его последняя рабочая смена.