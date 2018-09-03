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Полицейского застрелили в московском метро
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Неизвестный застрелил полицейского в московском метро 

Lenta.ru + ещё 51 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Москве на станции метро «Курская» найден мертвым полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Один из сотрудников метрополитена услышал хлопок, прозвучавший в туалете четвертого отдела УВД на метро. Из помещения выбежал мужчина, на полу в уборной лежал полицейский патрульно-постовой службы.
Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение в голову.
В Москве объявлен план «Сирена». Разыскивается мужчина плотного телосложения, на вид 45 лет. Одет в куртку, синие джинсы и серую кепку.
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