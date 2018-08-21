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Бывшего министра обороны Армении Арутюняна объявили в международный розыск
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Бывшего министра обороны Армении Арутюняна объявили в международный розыск 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: РИА Новости
БЫВШИЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АРМЕНИИ АРУТЮНЯН ОБЪЯВЛЕН В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК ПО ДЕЛУ О РАЗГОНЕ АКЦИЙ ПРОТЕСТА В 2008 Г — НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
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