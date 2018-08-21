За финансовые махинации на Родине экстрадирован гражданин Узбекистана 

Гражданин Республики Узбекистан экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств.
Российской Федерацией в августе 2018 года выдан компетентным органам Республики Узбекистан 32-летний гражданин этого государства. С 2016 года он разыскивается правоохранительными органами своей страны за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 167 (хищение путем присвоении и растраты в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 228 (изготовление поддельного документа), ч. 3 ст. 228 (использование поддельного документа) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Разыскиваемый обвиняется в том, что являясь директором частного предприятия, в период с марта по октябрь 2014 года путем присвоения похитил денежные средства в размере 92 млн сумов (1,5 млн рублей) и с целью сокрытия преступных действий внес заведомо ложные сведения в отчетные документы. В ноябре 2017 года находившийся в межгосударственном розыске гражданин Республики Узбекистан задержан сотрудниками полиции на территории Петуховского района Курганской области.
«По результатам экстрадиционной проверки, проведенной прокуратурой Курганской области, Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о его выдаче», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области.