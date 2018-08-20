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Генпрокуратура Армении обжаловала решение об освобождении бывшего президента Кочаряна
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Генпрокуратура Армении обжаловала решение об освобождении бывшего президента Кочаряна 

ТАСС 27 минут назад
ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении в понедельник вечером обжаловала решение Апелляционного суда об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Генпрокуратура представила иск обжалования в Кассационный суд. Ведомство обжаловало решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна", — сказали в пресс-службе.
Пока непонятно, когда Кассационный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры Армении.
Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день экс— президент страны был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он по конституции пользуется неприкосновенностью.
Роберт Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После этого активно политикой не занимался.
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