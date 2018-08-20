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Глава ВС Казахстана рассказал Назарбаеву о работе судов
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Глава ВС Казахстана рассказал Назарбаеву о работе судов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов отчитался перед главой страны Нурсултаном Назарбаевым об итогах работы за первое полугодие, сообщает «МИР 24».
«За шесть месяцев 2018 года суды первой инстанции рассмотрели один миллион 800 тысяч судебных дел и материалов. Это число превышает аналогичный показатель прошлого года. По уголовным делам осуждено более 16 тысяч человек, 25% из которых приговорены к лишению свободы», — говорится в отчете.
Также, по словам Жакипа Асанова, в Казахстане на треть стало меньше арестов, которые связаны с экономическими преступлениями.
В завершение встречи Назарбаев дал ряд поручений.
Напомним, в январе этого года экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев во время судебного заседания извинился перед главой республики и народом. Чиновника задержали в январе 2017 года и обвинили в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, а также в растрате. Минэкономики Бишимбаев возглавлял немногим более полугода.
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