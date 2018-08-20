Глава ВС Казахстана рассказал Назарбаеву о работе судов

«За шесть месяцев 2018 года суды первой инстанции рассмотрели один миллион 800 тысяч судебных дел и материалов. Это число превышает аналогичный показатель прошлого года. По уголовным делам осуждено более 16 тысяч человек, 25% из которых приговорены к лишению свободы», — говорится в отчете.

Также, по словам Жакипа Асанова, в Казахстане на треть стало меньше арестов, которые связаны с экономическими преступлениями.

В завершение встречи Назарбаев дал ряд поручений.

Напомним, в январе этого года экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев во время судебного заседания извинился перед главой республики и народом. Чиновника задержали в январе 2017 года и обвинили в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, а также в растрате. Минэкономики Бишимбаев возглавлял немногим более полугода.

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