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В Севастополе пенсионер забил пасынка кувалдой
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В Севастополе пенсионер забил пасынка кувалдой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Севастопольский пенсионер забил кувалдой 28-летнего пасынка, который употреблял наркотики и выносил ценные вещи из дома, сообщает городское управление Следственного комитета России.
"Между 59-летним отчимом и его 28-летним пасынком регулярно происходили ссоры на почве того, что молодой человек употреблял наркотики и в таком состоянии выносил ценные вещи из дома. После очередного конфликта вечером 18 августа текущего года, когда пасынок спал, хозяин дома нанес ему не менее четырех ударов кувалдой по голове. В результате от полученных повреждений молодой человек скончался на месте", — говорится в сообщении.
В отношении пенсионера — жителя поселка Солнечный Нахимовского района — возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Во время проверки показаний на месте пенсионер показал и рассказал следователям, как совершил преступление. Подозреваемый задержан. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили следователи.
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