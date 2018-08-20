Старшая из сестер Хачатурян раскаялась в отцеубийстве

Старшая из сестер Хачатурян заявила о раскаянии в отцеубийстве

Фото: АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Кристина Хачатурян , старшая из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, во время заседания суда заявила о раскаянии в совершенном преступлении. Об этом сообщает RT. Хачатурян подчеркнула, что они с сестрами самостоятельно вызвали полицию после того, как нанесли своему отцу 57-летнему Михаилу Хачатуряну серию ножевых ранений. "При совершении преступления мы с сестрами сами вызвали полицию. Я раскаиваюсь в содеянном", — сказала Кристина Хачатурян. Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в подъезде жилого дома в Москве . Несмотря на то, что сестры Хачатурян дали подробные признательные показания в убийстве отца, 20 августа суд признал законным их арест. Ранее сообщалось, что следствие признало факт "аморальных действий" отца сестер Хачатурян.