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В Подмосковье мужчина напал на полицейских
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В Подмосковье мужчина в ходе задержания ранил ножом полицейских 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В подмосковном городе Клин мужчина в ходе задержания ранил ножом двух сотрудников полиции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службе областного главка МВД.
«В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что по проезду Котовского на него нападает неадекватный мужчина. Прибывшие на место сотрудники ППС установили и задержали злоумышленника», — пояснили в пресс-службе.
По уточнённым данным, при задержании он попытался оказать сопротивление и нанёс полицейским ранения ножом.
Пострадавшие госпитализированы.
27 июля неизвестный напал с «острым предметом» на сотрудника полиции в центре Москвы. В начале июня, как сообщал телеканал «360», в Москве завели уголовное дело по факту нападения на полицейских.
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