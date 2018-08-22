В Подмосковье мужчина напал на полицейских

В Подмосковье мужчина в ходе задержания ранил ножом полицейских

В подмосковном городе Клин мужчина в ходе задержания ранил ножом двух сотрудников полиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службе областного главка МВД.

«В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что по проезду Котовского на него нападает неадекватный мужчина. Прибывшие на место сотрудники ППС установили и задержали злоумышленника», — пояснили в пресс-службе.

По уточнённым данным, при задержании он попытался оказать сопротивление и нанёс полицейским ранения ножом.

Пострадавшие госпитализированы.