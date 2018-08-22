В Подмосковье мужчина напал на полицейских

В подмосковном городе Клин мужчина в ходе задержания ранил ножом двух сотрудников полиции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службе областного главка МВД.
«В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что по проезду Котовского на него нападает неадекватный мужчина. Прибывшие на место сотрудники ППС установили и задержали злоумышленника», — пояснили в пресс-службе.
По уточнённым данным, при задержании он попытался оказать сопротивление и нанёс полицейским ранения ножом.
Пострадавшие госпитализированы.
27 июля неизвестный напал с «острым предметом» на сотрудника полиции в центре Москвы. В начале июня, как сообщал телеканал «360», в Москве завели уголовное дело по факту нападения на полицейских.