Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе

Видеозапись, на которой видно, как мужчина избивает нескольких танцующих рядом молодых людей после того, как один из них задел его, опубликовал Telegram-канал Mash. По их данным, инцидент произошел в клубе Privat Рlace в Тамбове, от ударов пострадали пять человек.

"Как только поступила информация (об инциденте), туда незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Серьезно пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, а вот этот зачинщик или участник конфликта был задержан", — сказал собеседник агентства.

В УМВД региона уточнили, что один из госпитализированных молодых людей получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану губы, второй госпитализирован с переломом основания черепа.

В настоящий момент, по данным полиции, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.