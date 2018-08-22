Ещё
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе 

РИА Новости 2 часа назад
Полиция в Тамбове задержала мужчину, устроившего драку на танцполе одного из клубов города, в результате которой два молодых человека получили тяжелые травмы, сообщил в среду РИА Новости представитель УМВД России по Тамбовской области.
Видеозапись, на которой видно, как мужчина избивает нескольких танцующих рядом молодых людей после того, как один из них задел его, опубликовал Telegram-канал Mash. По их данным, инцидент произошел в клубе Privat Рlace в Тамбове, от ударов пострадали пять человек.
"Как только поступила информация (об инциденте), туда незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Серьезно пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, а вот этот зачинщик или участник конфликта был задержан", — сказал собеседник агентства.
В УМВД региона уточнили, что один из госпитализированных молодых людей получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану губы, второй госпитализирован с переломом основания черепа.
В настоящий момент, по данным полиции, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
"Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают, имеются ли у зачинщика драки какие-либо спортивные достижения, но по видео видно, что человек очень подготовленный", — пояснил собеседник агентства.
Последние новости
Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве предопределили судьбу Донбасса106
Климкин заявил о грядущей войне с Россией190
Кого из российских звезд убил СПИД46
Названа дата восстания на Украине338
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире54
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение