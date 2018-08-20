В Подмосковье задержаны серийные воры

Ранее в дежурную часть Управления МВД России по городскому округу Коломенский поступило 9 заявлений от местных жителей о том, что неизвестные проникли к ним в жилище и похитили денежные средства и ценное имущество. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Подозреваемыми в преступлении оказались ранее судимые 40 и 41-летние жители Воскресенска . Они задержаны и находятся в следственном изоляторе