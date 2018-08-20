Ещё
В Подмосковье задержаны серийные воры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье задержаны серийные воры 

Национальная Служба Новостей 9 часов назад
Фото: nsn.fm
Полицейские задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж, сообщила Агентству «Москва» начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее в дежурную часть Управления МВД России по городскому округу Коломенский поступило 9 заявлений от местных жителей о том, что неизвестные проникли к ним в жилище и похитили денежные средства и ценное имущество. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.
Подозреваемыми в преступлении оказались ранее судимые 40 и 41-летние жители Воскресенска. Они задержаны и находятся в следственном изоляторе.
Серийные воры отметились на территории Коломенского городского округа, Воскресенского района и в городском округе Егорьевск.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Следствие признало факт насилия сестер Хачатурян со стороны отца Второе за день нападение на полицейских произошло в Чечне Кадыров рассказал о стабильной ситуации в Чечне после серии нападений на полицию
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок умер в запертой матерью машине107
Подстава для Загитовой и другие события дня6
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера69
Стала известна причина смерти Исакова
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение