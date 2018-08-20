В аэропорту «Домодедово» задержали пьяного мужчину

Полицейские применили силу к пьяному жителю Подмосковья аэропорту "Домодедово" , поскольку он нецензурно ругался, оскорблял правоохранителей и отказался добровольно пройти в дежурную часть, тем не менее МВД проверит действия своих сотрудников, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Ранее в Московском межрегиональном управлении СК на транспорте сообщили РИА Новости, что следователи назначили проверку по факту возможного превышения полномочий в отношении сотрудников полиции, которые при задержании нетрезвого мужчины в "Домодедово" применили к нему физическую силу.

"Гражданин, находясь в общественном месте с явными признаками алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе. В ходе проверки сотрудниками полиции документов у гражданина последний вырвал свой паспорт из рук полицейского, оскорбил его в присутствии окружающих, продолжая нецензурно выражаться в адрес сотрудника", — пояснили в пресс-службе.

По данным полиции, мужчина оказался жителем подмосковных Мытищ 1974 года рождения, который вылетал в Симферополь . В пресс-службе управления добавили, что добровольно проследовать в дежурную часть мужчина отказался, поэтому полицейские применили силу и заковали его в наручники.

В отношении гражданина был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти".

При этом руководство управления МВД на транспорте по Центральному округу также назначило служебную проверку, в рамках которой даст оценку действиям сотрудников при задержании жителя Подмосковья в аэропорту.