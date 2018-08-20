Ещё
В аэропорту «Домодедово» задержали пьяного мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту «Домодедово» задержали пьяного мужчину 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские применили силу к пьяному жителю Подмосковья в аэропорту "Домодедово", поскольку он нецензурно ругался, оскорблял правоохранителей и отказался добровольно пройти в дежурную часть, тем не менее МВД проверит действия своих сотрудников, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
Ранее в Московском межрегиональном управлении СК на транспорте сообщили РИА Новости, что следователи назначили проверку по факту возможного превышения полномочий в отношении сотрудников полиции, которые при задержании нетрезвого мужчины в "Домодедово" применили к нему физическую силу.
"Гражданин, находясь в общественном месте с явными признаками алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе. В ходе проверки сотрудниками полиции документов у гражданина последний вырвал свой паспорт из рук полицейского, оскорбил его в присутствии окружающих, продолжая нецензурно выражаться в адрес сотрудника", — пояснили в пресс-службе.
По данным полиции, мужчина оказался жителем подмосковных Мытищ 1974 года рождения, который вылетал в Симферополь. В пресс-службе управления добавили, что добровольно проследовать в дежурную часть мужчина отказался, поэтому полицейские применили силу и заковали его в наручники.
В отношении гражданина был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти".
При этом руководство управления МВД на транспорте по Центральному округу также назначило служебную проверку, в рамках которой даст оценку действиям сотрудников при задержании жителя Подмосковья в аэропорту.
Последние новости
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина. Мнение Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии Как США попытались создать аналог российской "Красухи"
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок умер в запертой матерью машине37
Германия отказалась слушать Путина644
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми168
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера63
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком8
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение