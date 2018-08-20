В Каталонии неизвестный хотел напасть на полицейских

В Каталонии мужчина попытался напасть с ножом на сотрудников полиции

Каталонская полиция ликвидировала в понедельник утром вооруженного холодным оружием мужчину, который хотел напасть на сотрудников правоохранительных органов . Об этом региональные стражи порядка (Моссос д'Эсквадра) сообщили в Twitter. По их информации, инцидент произошел примерно в 06:00 по местному времени (07:00 мск) в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона, когда мужчина зашел в отделение полиции "с целью атаковать сотрудников". По версии газеты La Vanguardia, подозреваемым может быть выходец из Алжира . Войдя в здание полицейского участка, он прокричал лозунг во славу Аллаха.