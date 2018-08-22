В Норильске поймали вербовщиков ИГ

В Норильске задержали несколько вербовщиков ИГ*

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в Норильске подозреваемых в террористической деятельности, которые вербовали жителей региона в ряды террористов, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю

"Члены группировки склоняли и вербовали жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, а также публично призывали к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при осмотре мест сборов и проживания задержанных были изъяты устройства связи, через которые велась координация их работы, экстремистская литература и банковские карты, используемые для отправки денежных средств на поддержание ресурсной базы международной террористической организации.

"Организаторы террористической ячейки задержаны. На основании собранных материалов отделом в Норильске ГСУ СК… по Красноярскому краю возбуждены уголовные дела по… ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности" и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", — сообщает ФСБ.

В настоящее время часть задержанных дают признательные показания.