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В испанском баре мужчина устроил стрельбу
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В испанском баре мужчина устроил стрельбу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина устроил стрельбу в баре в муниципалитете Кастрильо-Техерьего (провинция Вальядолид, автономное сообщество Кастилия и Леон), один человек погиб, трое ранены, сообщает издание El Norte de Castilla.
По данным издания, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что 32-летний мужчина зашел в бар в поселке, расположенном в 40 километрах от Вальядолида, в котором живут всего 200 человек, около 6.00 и открыл стрельбу из ружья.
По словам мэра Рауля Торреса, причиной нападения стала ссора. Нападавшего в поселке хорошо знали, сообщил мэр, здесь он много лет проводил каникулы.
После нападения мужчина скрылся с места преступления на машине, но через несколько часов был задержан в своем доме в Вальядолиде.
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