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В верхушке космической отрасли России нашли мошенников
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В верхушке космической отрасли России нашли мошенников 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подмосковные следователи задержали заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения.
Отмечается, что дело расследуется при активном содействии сотрудников управления «П» ФСБ. Данная структура контрразведки занимается борьбой с коррупцией в промышленной сфере.
По утверждению источника «Интерфакса», знакомого с ходом расследования, среди подозреваемых «целый коллектив специалистов, сотрудники высшего звена» РКК.
В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили РИА Новости, что задержанные дают признательные показания. В государственной корпорации пообещали оказать помощь следствию.
В июле этого года в головном научном институте «Роскосмоса», ЦНИИмаш, и «Объединенной ракетно-космической корпорации» прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». Обвиняемым по делу проходит 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Ему, по данным «Коммерсанта», инкриминируется передача спецслужбам стран НАТО данных о гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард» и «Кинжал».
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