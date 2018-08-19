В верхушке космической отрасли России нашли мошенников

Подмосковные следователи задержали заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что дело расследуется при активном содействии сотрудников управления «П» ФСБ . Данная структура контрразведки занимается борьбой с коррупцией в промышленной сфере.

По утверждению источника «Интерфакса» , знакомого с ходом расследования, среди подозреваемых «целый коллектив специалистов, сотрудники высшего звена» РКК.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили РИА Новости , что задержанные дают признательные показания. В государственной корпорации пообещали оказать помощь следствию.