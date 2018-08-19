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Перестрелка произошла в Мордовии
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В Мордовии один человек погиб и один ранен в результате перестрелки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один мужчина убит, другой ранен, третий задержан после перестрелки в Мордовии, сообщается на сайте СУСК по республике.
По предварительным данным, около трех ночи 18 августа возле водоема неподалеку от деревни Кочемасово Темниковского района между несколькими мужчинами произошел конфликт.
"В результате 25-летнему мужчине было причинено огнестрельное ранение в области грудной клетки, от которого он скончался, 35-летний мужчина с огнестрельным ранением живота доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Как сообщается, по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Саранска, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины. По данным ведомства, следователи устанавливают причины конфликта и другие обстоятельства случившегося.
"Предполагаемое орудие преступления — травматический револьвер — изъято. В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы", — добавляется в сообщении.
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