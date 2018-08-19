Перестрелка произошла в Мордовии

В Мордовии один человек погиб и один ранен в результате перестрелки

Один мужчина убит, другой ранен, третий задержан после перестрелки в Мордовии , сообщается на сайте СУСК по республике. По предварительным данным, около трех ночи 18 августа возле водоема неподалеку от деревни Кочемасово Темниковского района между несколькими мужчинами произошел конфликт. "В результате 25-летнему мужчине было причинено огнестрельное ранение в области грудной клетки, от которого он скончался, 35-летний мужчина с огнестрельным ранением живота доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. Как сообщается, по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Саранска , следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины. По данным ведомства, следователи устанавливают причины конфликта и другие обстоятельства случившегося. "Предполагаемое орудие преступления — травматический револьвер — изъято. В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы", — добавляется в сообщении.