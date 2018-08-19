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На Ставрополье задержали группу наркоторговцев
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На Ставрополье задержали группу наркоторговцев 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Fotolia / gorotckop
Ставропольские полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали 12 членов преступной группы, включая ее организатора, которые сбывали синтетические наркотики в Карачаево-Черкесии, в Ставропольском и Краснодарском краях, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны все члены преступного сообщества. Девять из них, в том числе организатор, заключены под стражу, троим судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сказала она.
Следователи установили, что организатор, находясь за пределами РФ, через интернет привлек 11 человек к распространению наркотиков посредством "закладок". Как сообщается, в ходе обыска по месту проживания подозреваемых и тайников было изъято более 15 килограммов наркотиков.
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